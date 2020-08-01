Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüste Türkiye'de 1 Ağustos'ta vaka ve ölüm sayıları düne göre artış gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olan 5 ili de sıraladı. Bu iller; Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya oldu.

SON ÜÇ GÜNDE 36 İLİMİZDE YENİ AĞIR HASTA YOK!

Bakan Koca, "Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız bin sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı" ifadelerini kullandı.