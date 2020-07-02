Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından dün koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koca salgın sürecinde koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasında başarılı olan 5 ilimizi de paylaştı.

ÖRNEK OLAN 5 KENTİMİZ

Bakan Koca, "Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz" dedi.

5 BAŞARILI KENTİN YOĞUNLUK HARİTASI

Tekirdağ: 2 hafta içinde günlük ortalama vaka sayısını yüzde 31,35

Balıkesir: 2 hafta içinde günlük ortalama vaka sayısı yüzde 21,72

Samsun: 2 hafta içinde günlük ortalama vaka sayısı yüzde 20,42

Kırşehir: 2 hafta içinde günlük ortalama vaka sayısı 20,27

Düzce:2 hafta içinde günlük ortalama vaka sayısı yüzde 19,91 oranında azaltmıştır.

EN FAZLA VAKA İSTANBUL'DA

Sağlık Bakanı Koca, "Ülkemizdeki toplam vaka sayısı 199 bin 906'dır. Vakaların yüzde 53,74'ü tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul'da tespit edilmiştir" diye konuşmuştu.