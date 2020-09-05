Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı Kurz'a tepki

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un açıklamalarına ilişkin, "Avrupa Birliği ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz'un temsil ettiği çarpık ideolojidir" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un açıklamalarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz'un temsil ettiği çarpık ideolojidir. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı üzerine kurulan bu çirkin siyaset çağımızın hastalıklı zihniyetidir" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,