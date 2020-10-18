Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı

Bağdat'ta eşinden boşanan kadın, 2 çocuğunu el-Eimme Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne fırlattı. Olayın ardından bölgeye gelen güvenlik güçleri anneyi gözaltına alırken, 1 ve 3 yaşlarındaki çocukları nehirden kurtarmak için seferber oldu.

ANNENİN OLAY SONRASI SÖZLERİ KAN DONDURDU

Bütün çabalara rağmen nehirde boğulan talihsiz iki çocuğun cesedine ulaşıldı. Gözaltına alınan anne, ifadesinde 3 ay önce boşandığını ve çocuklarının velayetinin babalarına verildiğini söyledi. Çocuklarını her zaman göremediğini iddia eden kadın, "Babalarının benim neler hissettiğimi anlaması için çocukları nehre attım" dedi.

GÖRÜNTÜLER ÜLKEDE İNFİALE NEDEN OLDU

Kadının güvenlik kameralarına yansıyan çocuklarını nehre atarken görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, görüntüler ülkede tepki uyandırdı.