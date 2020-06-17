Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor

Babası tarafından öldürülen 20 yaşındaki Merve'nin cinayete kurban gitmeden önce sosyal medyada babasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

27-28 Haziran'da yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş sınavı için Diyarbakır'dan Elazığ'daki ağabeyinin evine giden 20 yaşındaki Merve, yengesi ve yeğeniyle bulunduğu sırada 63 yaşındaki baba Mikail Konukoğlu'da geldi. Eşiyle boşanan baba ile kızı arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada baba tabanca ile kızını öldürdü, ardından kendini yaraladı. Yengenin yardım istemesi üzerine komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı babayı ambulansla hastaneye kaldırdı. Evde polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybeden kızın cansız bedeni cenaze aracına alınarak Fırat Üniversitesi Hastanesi morga götürüldü.

ANNESİ FENALIK GEÇİRDİ

Diyarbakır'dan olay yerine gelen anne Meryem'in ise feryatları yürekleri dağladı. Kızım daha sınava girecekti diyerek olay yerine gelen anne, "Kızım beni çok sevdi, ondan vuruldu" diyerek fenalık geçirdi. Yakınları acılı anneyi teselli etmeye çalıştı.

"HERKES AFFEDERİM BABAMI ASLA"

Öte yandan sosyal medya hesabından hayatını kaybeden 20 yaşındaki Merve'nin paylaşımlarında baba vurgusu ise dikkat çekti. Merve'nin, yakın zamanda "Herkesi affederim babamı asla" paylaşımını beğendiği, ayrıca 3 ay önce "bir baba düşünün gözünü kırpmadan kızını öldürüyor her şeyi örnek gösterdiniz de çocukları için canını verecek babaları örnek alsaydınız sizde keşke" diye yazdığı ortaya çıktı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve başından kendini vurduğu öğrenilen baba Mikail Konukoğlu'nun durumunun ağır olduğu yoğun bakımda olduğu öğrenildi.