Azerbaycan'dan darbe yiyen Paşinyan, halkını tehdit etti: Geri duranları, kaçanları ağır cezalandıracağız

Karabağ cephesinden gelen son bilgilere göre Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'da ilerleyişini sürdürüyor. Bu ilerleyiş sırasında zaman zaman askerin savaştan kaçmalarıyla gündeme gelen Ermenistan'da Başbakanı Nikol Paşinyan halkını tehdit etti.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Paşinyan, "Ölüm kalım savaşındayız, kimse geri duramaz. Geri duranları, kaçanları ağır cezalandıracağız" dedi.