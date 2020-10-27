Azerbaycan'dan darbe yiyen Paşinyan, halkını tehdit etti: Geri duranları, kaçanları ağır cezalandıracağız
27.10.2020 20:27 | Güncelleme: 27.10.2020 20:36
Azerbaycan karşısında tutunamayan Ermenistan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ulusa sesleniş konuşmasında halkını tehdit etti. Paşinyan, "Ölüm kalım savaşındayız, kimse geri duramaz. Geri duranları, kaçanları ağır cezalandıracağız" dedi.
Karabağ cephesinden gelen son bilgilere göre Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'da ilerleyişini sürdürüyor. Bu ilerleyiş sırasında zaman zaman askerin savaştan kaçmalarıyla gündeme gelen Ermenistan'da Başbakanı Nikol Paşinyan halkını tehdit etti.
Ulusa sesleniş konuşması yapan Paşinyan, "Ölüm kalım savaşındayız, kimse geri duramaz. Geri duranları, kaçanları ağır cezalandıracağız" dedi.