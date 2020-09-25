Ayla Akat Ata kimdir? Ayla Akat Ata nereli? Ayla Akat Ata eşi kim? Ayla Akat Ata boşandı mı?

Ayla Akat Ata. BDP Batman Milletvekili. 1976'da Diyarbakır'da doğdu. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ayla Akat evli mi? Ayla Akat Ata boşandı mı? Tüm merak edilen soruların cevabı haberimizde yer almaktadır.

AYLA AKAT ATA KİMDİR?

Ayla Akat Ata 16 Şubat 1976 yılında Diyarbakır'da doğdu. TBMM 23. ve 24. dönem Barış ve Demokrasi Partisi Batman milletvekili, avukattır.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İnsan Hakları Derneği, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı, Göç-Der ve Diyarbakır Kadın Platformunda üye olarak yer aldı. 2007 seçimlerinde bağımsız aday olduğu Batman'dan milletvekili seçildi. Daha sonra mecliste Demokratik Toplum Partisi grubuna katıldı. Partinin 2009 yılında kapatılmasından sonra Barış ve Demokrasi Partisi'e katıldı. 4 Şubat 2010'da Bengi Yıldız ile birlikte TBMM'de partinin grup başkan vekilliği görevine getirildi. 2011 yılında bağımsız olarak yeniden Batman milletvekili seçilen Ata, mecliste BDP grubuna dahil oldu. Partinin aldığı kararla 2013 yılında partileşen Halkların Demokratik Partisi'nde milletvekilliğine devam etti. 2013 yılında, Çözüm süreci'nin ilk görüşmesi için Ahmet Türk ile birlikte İmralı'ya giden 1. Heyette yer aldı. 2015 seçimlerinde parti tüzüğü nedeniyle partisinden milletvekili adayı gösterilmeyen Ata, daha sonra Özgür Kadın Kongresi sözcülüğü görevini üstlendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak'ın gözaltına alınması sonrasında 26 Ekim 2016'da yapılan gösteri sırasında gözaltına alındı.30 Ekim tarihinde terör örgütü üyeliği suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ayrıca evli ve bir çocuk annesidir.

AYLA AKAT ATA EVLİ Mİ?

1 çocuğu bulunan Ayla Akat Ata evlidir. Eşi ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmayan Ata, boşanmamıştır.