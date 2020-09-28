Aydın Sezer kimdir? Aydın Sezer kaç yaşında, nereli? Aydın Sezer hayatı ve biyografisi!

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AYDIN SEZERKİMDİR?

1959 yılında Amasya'da doğdum.

1976 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Lisesinden, 1983 yılında ODTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum.

Askerlik hizmetimi KKTC'de (Gemikonağı) Birleşmiş Milletler Barış Gücü (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) nezdinde Türk irtibat subayı, Piyade Asteğmen olarak tamamladım.

1983 – 2001 yılları arasında, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın çeşitli birimlerinde çalıştım. Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Afrika Ülkeleri Dairesi Başkanlığı ve Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundum.

Kahire ve MoskovaBüyükelçiliklerimizde Ticaret Müşaviri olarak görev yaptım.

Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nde (American University in Cairo) iş idaresi eğitimi aldım. 1992 yılında Cenevre'de GATT (bugünkü adıyla Dünya Ticaret Örgütü) dış ticaret eğitimi programını tamamlayarak 'Dış Ticaret Diploması" aldım.

2001 yılında, kamu görevinden istifa ederek ayrılmak zorunda kaldım. O dönem, bir zamanlar saygı ve hayranlık duyduğum Mehmet Altan'ın belirttiği gibi, "Kendisini devlet sanan her zibidinin, başkalarından daha yurtsever sayıldığı ve bol salçalı hamaset edebiyatına lokmasını daha çok bandığı" bir dönemdi.

Moskova'da faaliyet gösteren bir müteahhitlik firmasında genel müdür yardımcısı olarak 2.5 yıl ve Bakü'de, bir Azerbaycan firmasında yatırımlardan sorumlu koordinatör olarak 2 yıl çalıştım.

Uzun bir süre, Kavrakoğlu Danışmanlık (Kavrakoğlu Management Institute) firmasının Ankara temsilciliği görevini yürüttüm. 2004'den itibaren, rahmetli Prof. Dr. İbrahim Kavrakoğlu'nun vizyonuyla oluşturulan "TheMbaClub" markasıyla, Türkiye'de uzaktan eğitim hizmetinin başlamasına öncülük eden firmalar arasında yer aldık. Sn. Kavrakoğlu'nun liderliğinde başta Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere, Savunma Sanayii Yeniden Yapılandırma Projesi(SSYP), MKE, KOSGEB, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türk Patent Enstitüsü gibi çok sayıda kurumunda uzaktan eğitim ve danışmanlık projelerinde görev yaptım.

Bir dönem (2 yıl)"Referans' gazetesinde köşe yazarlığı deneyimim oldu.

2007 yılında TUSİAD tarafından yayımlanan, 'Avrupa Birliğine Katılım Sürecinde Türkiye'nin Komşuluk Politikası' isimli kitabı Doç. Dr. Gülten Ayman ile birlikte hazırladık. Kitap yazıldığı dönemde(2005-2007), Türkiye'de "Komşularla Sıfır Sorun" rüzgarı esmekteydi. Bu politikayı eleştirdiğim için, "Komşularla savaş mı istiyorsunuz?" şeklinde ifade edilen derin! cevaplarla karşılaştım. Buna rağmen savunduklarımdan geri adım atmadım. Konu, "Değerli Yalnızlık" safhasına gelince, bu politikanın savunucularını kendi kaderleriyle baş başa bıraktım.

2011 yılında Doğan Kitap'tan yayımlanan ve 2014 yılında 2. baskısı yapılanTürk – Rus ilişkilerinin ele alındığı "Mavi Düş" isimli kitabı, bir vatandaşlık görevi anlayışıyla yazdım. 1999 yılından itibaren doğal gaz konusunda bilgisi olmadığı halde fikri olan sözde enerji uzmanlarına ve köşe yazarlarına Mavi Akım projesini anlatmaya çalıştım. Bu projenin Türkiye'nin gerçek çıkarlarıyla nasıl örtüştüğünü izah etmeye çalıştım. Ancak, başarılı olamadım. Sonunda, "Mavi Düş"ü yazdım. Mavi Akım tartışmaları hemen kesildi. Hatta, daha sonra bu projenin Türkiye açısından ne kadar yararlı bir proje olduğunu abartarak yazanlara cevaplar göndermek zorunda bile kaldım.

Üçüncü ve dördüncü kitap çalışmalarım hala devam ediyor. Birisi "Bir Devrin Gazetecileri" ni anlatıyor. Tahmin edeceğiniz gibi, başından beri yandaş olanları değil, trene sonradan binenleri anlatıyor. Diğer kitabım ise, "Türkiye'de Sivil Darbeler" olacak. Bu kitapta, Türkiye'deki askeri darbelerin aslında nasıl birer sivil darbe olduğunu ve askerlerin nasıl kullanıldıklarını anlatmaya çalışacağım.

Türkiye'nin gündemini uzun süredir işgal eden "Mavi Vatan" kavramı benim açımdan da öncelik kazandı. Beşinci kitap olarak üzerinde çalışmaya başladım. Türkiye'nin gerçek Mavi Vatan'ı olan Karasularımızı (Kardeniz ve Akdeniz'de 12 deniz mili, Ege'de 6 deniz mili) sulandırıp, sahte vatan yaratma gayretindekilerin, Türkiye'nin milli çıkarlarına nasıl zarar verebileceklerini anlatmaya çalışıyorum. 1973'den beri Ege sorununun, hukuki değil, siyasi bir sorun olduğu tezini savunan ve bu anlamda Ege'de bir statüko yaratan, hatta, Yunanistan'ın Ege'de 12 deniz mili karasuları ilan etmesi durumunda, bunu savaş nedeni sayacağını TBMM kararına bağlayan Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de "uluslararası hukuk" temelinde hak aramaya başlamasının neden ve nasıl kendi ayağımıza kurşun sıkmak anlamına geleceğini belirteceğim.

Uzun bir süre Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Türk Dış Ticaret Vakfı ve Orta Anadolu İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen "Dış Ticaret Eğitimi Sertifika Programlarında" eğitmen olarak görev alarak, kutsal bir anlam yükenen ihracatın aslında ne olmadığını anlatmaya çalıştım.

2002 – 2015 yılları arasında aktif siyasi yaşantım oldu. Anavatan Partisi Yenimahalle İlçe Teşkilatı ve Ankara İl Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundum. 2007 başarısızlıkla sonuçlanan Doğru Yol Partisi – Anavatan Partisi birleştirilmesi sürecine yakından şahitlik ettim. Daha sonra Anavatan Partisi MKYK üyesi ve AR-GE başkan yardımcısı sıfatıyla 2009 yılında gerçekleştirilen Anavatan Partisi – Demokrat Parti birleşmesi sürecinde aktif olarak yer aldım. Demokrat Parti'de Genel İdare Kurulu üyeliklerinin yanında Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görevi yaptım.