Aydın'da su kuyusu açıldığı sırada göçük oluştu: 2 ölü

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir bahçede su kuyusu açtıkları sırada göçük altında kalan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

10.09.2020 22:29 | Son Güncelleme: 10.09.2020 22:48

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir bahçede su kuyusu açtıkları sırada göçük altında kalan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Sakarya'da maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak
Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı

Alınan bilgiye göre, Mustafa Şahin, İsmail Kahraman, Yaşar Şahin ve Veysel Yalçın, Cumayanı Mahallesi Sorkuncuk mevkisinde bir bahçede kepçeyle su kuyusu açmaya çalıştıkları sırada göçük meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerinde AFAD, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede göçük altında kalan Mustafa Şahin ile İsmail Kahraman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda yaralanan Veysel Yalçın ile Yaşar Şahin de ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.