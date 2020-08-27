Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi

Atını gövdüğü görüntülerle sosyal medyada gündem olan Türkiye'nin efsane jokeyi Halis Karataş, özür dilediği açıklama sonrasında yarışlara ara verdi.

Karataş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "İstanbul'da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü. Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil. Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum" dedi.

CEZA ALMASI İSTENMİŞTİ

Görüntülere tepki gösteren bazı vatandaşlar, Halis Karataş'ın bu görüntüler sonrası ceza alması gerektiğini dile getirmişlerdi.

YARIŞLARA ARA VERDİĞİNİ DUYURDU

Karataş, yaptığı açıklamanın devamında "Biraz önce yaptığım açıklamaları her ne kadartüm samimiyetimle yapmış olsam da ayrıca aldığım bazı kararları paylaşmak isterim. Ayrıca bana verilecek cezayı beklemeden 1 Eylül'den itibaren de 1 ay boyunca at binmeme kararı aldım. Bu süre zarfında kendimle yüzleşip, beni böyle bir hatayı yapmaya sevk eden şeyin ne olduğunu bulmayı umuyorum" ifadeleriyle yarışlara 1 ay ara verdiğini duyurdu.