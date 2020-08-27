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Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi

Ünlü jokey Halis Karataş'ın önceki gün atını dövdüğü görüntü sosyal medyada adeta infial yarattı. Tepkilerin odağındaki Karataş, olay sonrasında kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı özür yazısında yarışlara ceza olarak 1 ay ara verdiğini duyurdu.

27.08.2020 10:10 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:31

Atını gövdüğü görüntülerle sosyal medyada gündem olan Türkiye'nin efsane jokeyi Halis Karataş, özür dilediği açıklama sonrasında yarışlara ara verdi.

Karataş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "İstanbul'da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü. Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil. Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum" dedi.

Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi

CEZA ALMASI İSTENMİŞTİ

Görüntülere tepki gösteren bazı vatandaşlar, Halis Karataş'ın bu görüntüler sonrası ceza alması gerektiğini dile getirmişlerdi.

Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi

YARIŞLARA ARA VERDİĞİNİ DUYURDU

Karataş, yaptığı açıklamanın devamında "Biraz önce yaptığım açıklamaları her ne kadartüm samimiyetimle yapmış olsam da ayrıca aldığım bazı kararları paylaşmak isterim. Ayrıca bana verilecek cezayı beklemeden 1 Eylül'den itibaren de 1 ay boyunca at binmeme kararı aldım. Bu süre zarfında kendimle yüzleşip, beni böyle bir hatayı yapmaya sevk eden şeyin ne olduğunu bulmayı umuyorum" ifadeleriyle yarışlara 1 ay ara verdiğini duyurdu.

Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi

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Haber Yorumları (8)
ADİL: İçindeki nefret yüzüne yansımış. Kamera yakaldıktan sonra yapılan açıklamanın hiçbir önemi yok
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HAMİT: Bence bunun cezasını o at vermeliydi. Üzerinden atıp idrarını yapmalıydı.
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AYNN: anlık gafletini anlaya biliyorum. keşke olmasaydı. EKMEĞİNİ onların sayesinde yedigini kazandığını unutma yeter. . . geçmiş olsun.
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