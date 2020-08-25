Aşık olduğu kızın ablasını aşklarına engel olduğu gerekçesiyle bıçakladı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gerçekleşen olay saat 13.30 sıralarında Altınkum mahallesi 451 sokak üzerindeki bir güzellik salonunda meydana geldi. Otomobiliyle iş yerinin önüne gelen Süleyman T., balkondaki masada oturan Şenay N.'yi boyun ve karın bölgesinden olmak üzere 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Ablasının yaralandığını gören ve engellemeye çalışan Sennur N.'ye de bıçak sallayan Süleyman T, hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

AŞKINA KARŞILIK BULAMADI, BIÇAKLADI

Kanlar içinde kalan Şenay N., kaldırıldığı özel hastanede ameliyata alınırken, yakınlarının ihbarı üzerine güzellik salonuna polis ekipleri sevk edildi. Olay sırasında dükkanda olan bir müşteri büyük korku yaşarken, polis kayıplara karışan Süleyman T.'nin bir an önce yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli Süleyman T.'nin Sennur N.'ye aşık olduğu, aşkına karşılık bulamamasının sebebi olarak da Şenay N.'nin gördüğü ve bu yüzden bıçakladığı iddia edildi.

"ÇIĞLIK SESİNİ KIZIM SANDIM"

Kızı kuafördeki saldırıya şahit olan gazeteci Mustafa Kozak, büyük korku yaşadığını ifade ederek, "Çığlık sesini kızım sandım. Kızım da o esnada içerideydi. Hemen koştum. Kızım balkondan atlayıp kaçmış. Kardeşi müdahale ederken ona da saldırıda bulunmuş, kendisini bir odaya kapatarak kurtulmuş. Sonra giderken şüpheli, 'bu daha bitmedi' diyerek arabayla uzaklaşmış" dedi.