Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 280 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan konuyla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Tufan, koronavirüs aşısı ile ilgili çalışmaların kısa zamanda sonuçlanmasını beklemediğini belirterek, "Aşı geliştirilemezse koronavirüs ile 2021'de de karşılaşabiliriz" dedi.

"KILAVUZLARIMIZI YAKİNEN TAKİP EDEN ÜLKELER VAR"

Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, DHA ekibine Bilim Kurulu üyeleri tarafından hazırlanan TÜBİTAK Turkish Journal of Medical Sciences Dergisi'nin 'COVID-19 Özel Sayısı' ve salgında gelinen son aşama ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özel sayıya Bilim Kurulu üyelerinin yanı sıra uluslararası kamuoyunun tanıdığı Japon, İtalyan ve Danimarkalı akademisyenlerin de bilimsel makaleleriyle katkıda bulunduğunu belirten Tufan, salgının başlangıç döneminde hazırlanan derginin Türkiye'nin 'Kovid-19' ile mücadeledeki tecrübesini yansıttığını söyledi.

Tufan, "Bizim gibi deneyimli bir ülkenin, bu kadar fazla uzmanı olmayan, bu deneyimleri yaşamamış ülkelere de anlatacakları vardı. Onlar için de referans olacağını düşündüğümüz başlıkları ele aldık. Özellikle Asya'da, Afrika'da, Orta Doğu'da bizim sağlık sistemimizi, yorumlarımızı, kılavuzlarımızı yakinen takip eden ülkeler var. Onlara da önderlik etmiş olduk. Tabi Avrupa ve ABD'ye de kendi uygulamalarıyla bizim uygulamalarımızı karşılaştırma fırsatı verdik. Nitekim salgının başlangıcındaki bakış tarzımızın süreç ilerlediğinde ne kadar başarılı olduğunu da görmüş olduk" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan

"ŞEHİR HASTANELERİNİN YAPILMASI ÇOK BÜYÜK AVANTAJ"

Alınan tedbirler sayesinde virüsün Türkiye'ye diğer ülkelerden daha geç geldiğini hatırlatan Tufan, "Diğer ülkelerin deneyimlerinden çok yararlandık ve bunların hepsini ortaya koyup değerlendirebileceğimiz bir fırsat zeminimiz de oldu. Enfeksiyon kontrol önlemlerimizin, akademisyenlerimizin iyi olması, sağlık personelimizin hasta bakma kapasitesinin çok iyi olması Türkiye'yi diğer ülkelerden farklı kıldı. Nitekim şehir hastanelerimizin yapılmış olması çok büyük bir avantaj olarak karşımıza çıktı. Şehir hastaneleri doğrudan pandemi hastanesi olarak kullanılabildi. Odalar yoğun bakıma çevrilebildi. Türkiye'nin yoğun bakım yatak kapasitesi, solunum cihazı kapasitesi çok iyi ve olmazsa olmaz sağlık personelinin hasta bakma kapasitesi çok iyi. Yani biz yıllarca çok yoğun hasta gören ekipler olarak salgında da çok başarılı bir süreç yönettik, diye düşünüyorum. Hiçbir hasta dışarıda kalmadı" dedi.

"AŞI GELİŞTİRİLEMEZSE 2021'DE DE KARŞILAŞABİLİRİZ"

Tufan, koronavirüs aşısı ile ilgili çalışmaların kısa zamanda sonuçlanmasını beklemediğini belirterek, "Aşı geliştirilemezse koronavirüs ile 2021'de de karşılaşabiliriz" dedi.

Prof. Dr. Tufan, şöyle konuştu:

"Kitle bağışıklığı açıkçası toplumun yüzde 75'i virüsle karşılaştığında olacak bir şey. Yüzde 75 rakamına birkaç yıl içinde ulaşırsak bir sorun yok; ama 1- 2 ay içinde ulaştığınızda çok ciddi çok yüksek rakamlarda insan kayıplarıyla karşılaşabilirsiniz. Nitekim İtalya'da olan buydu. Vaka sayısının çok hızlı tırmanmasıyla birlikte sağlık hizmet sunumu bunu karşılayamadı. Belki de kurtarılabilecek olan pek çok vaka İtalya'da kaybedilmiş oldu. Son 100 yıl içerisinde yaşanmış büyük pandemilere bakıldığında 1918 pandemisi, 1919'da da görülmüştür. 1957 pandemisi 1958'de de görülmüştür. Bir sonraki yılda bağışıklığı olmayan ve henüz virüsle karşılaşmamış olan kitle karşılaştığında, gerçekten yüksek sayılarda yine istenmeyen sonuçlar görülmüştür. Dolayısıyla aşı geliştirilmediği takdirde gelecek sene için de epeyce bir hasta ile karşılaşmamız olası."