Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı

Bir dönem Barcelona forması giyen ve hala İspanyol kulübünün oyuncusu olan yıldız futbolcu Arda Turan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evinden çalışmalarına devam ediyor. Bir süredir futboldan uzak olan yıldız futbolcu, bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.

"GOL" DİYEREK DESTEK VERDİ

Oğlu Hamza Arda ile bol bol vakit geçiren Turan, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Tecrübeli futbolcunun son paylaştığı videoda, oğlu Hamza Arda ile futbol oynadığı görüldü. Oğlu topa her vurduğunda "Gol" diye destek veren Arda, takipçilerinin gülümsemesini sağladı.