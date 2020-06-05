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Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı

Milli futbolcu Arda Turan, koronavirüs salgını nedeniyle vaktinin büyük bir kısmını evde geçirirken oğlu Hamza Arda'yı ihmal etmiyor. Oğluyla futbol oynayan Arda Turan, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Hamza Arda'nın henüz 1.5 yaşında olmasına karşın topla olan ilişkisi şaşırttı.

05.06.2020 08:40 | Son Güncelleme: 05.06.2020 08:48

Bir dönem Barcelona forması giyen ve hala İspanyol kulübünün oyuncusu olan yıldız futbolcu Arda Turan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evinden çalışmalarına devam ediyor. Bir süredir futboldan uzak olan yıldız futbolcu, bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.

"GOL" DİYEREK DESTEK VERDİ

Oğlu Hamza Arda ile bol bol vakit geçiren Turan, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Tecrübeli futbolcunun son paylaştığı videoda, oğlu Hamza Arda ile futbol oynadığı görüldü. Oğlu topa her vurduğunda "Gol" diye destek veren Arda, takipçilerinin gülümsemesini sağladı.

Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
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