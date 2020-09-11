ANTALYA Rektör Özkan Başkan Böcek makineye bağlı

Rektör Özkan: Başkan Böcek makineye bağlı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki tahribat nedeniyle özel bir hastanede tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in entübe durumda ve makineye bağlı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özkan, "Her geçen gün bir tık daha iyiye gidiyor dendi. O iyi bir şey. Ancak yoğun bakımdaki bir hasta için yine de yüzde yüz konuşmak çok uygun olmaz" dedi.

Akdeniz Üniversitesi kır bahçesinde basın mensuplarıyla biraraya gelen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, yoğun bakımda tedavisi devam Antalya Büyükşehir Beledieye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili soruları yanıtladı. Toplantının ardından Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile birlikte hastaneye ziyarette bulunacaklarını belirten Rektör Prof. Dr. Özkan, şunları söyledi:

'Zaten hastaneyle çok yakın işbirliği halindeyiz. Sürekli haber alıyoruz, iletişim halindeyiz. Gerekli destekleri her zaman verdiğimizi, ne zaman isterlerse yine bünyemize alacağımızı her zaman biliyorlar. Herkes çok rahat o anlamda hem hastane yönetimi hem de başkanımızın yakınları. Evet maalesef entübe edilmek durumunda kalındı benim bildiğim kadarıyla. Yine sabah bilgi aldım. Ancak her geçen gün bir tık daha iyiye gidiyor dendi. O iyi bir şey. Ancak yoğun bakımdaki bir hasta için yine de yüzde yüz konuşmak çok uygun olmaz. Yoğun bakımdaki her hasta için bu böyledir. Bir dakika sonra ne olacağını bilemezsiniz makineye bağlı bir hasta için. Makineye bağlı şu anda o anlamda takipleri devam ediyor. Çok kısa bir zamanda olmasa da yavaş yavaş iyileşecek. İnşallah iyileşip sevdiklerine kavuşur, dualarımız onunla."