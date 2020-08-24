Antalya'da bir kişi, parkın ortasında kadını yere yatırıp darp etti! O anlar kameraya yansıdı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, parkın ortasında yere yatırdığı kadını darp etti. Çevredeki bir vatandaş, olay anını cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2772 Sokak'taki bir parkta meydana geldi. İsmi belirlenemeyen bir erkek, yere yatırdığı kadını tartaklamaya başladı.

ÖNCE YÜZÜNE DAHA SONRA KARIN BÖLGESİNE VURDU

Şahıs, kadının önce yüzüne daha sonrada karın bölgesine 3 kez vurdu. Kadın aldığı darbelerle ağlarken, erkeğin de kadına "bağırma" diye vurmaya devam ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

VATANDAŞLAR DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Olayı gören vatandaşların durumu polise bildirdiği öğrenildi. Bir süre sonra erkek şahıs, yerdeki kadının elinden tutarak kaldırıp olay yerinden ayrıldığı belirtildi.