Antalya'da mal canın yongası dedirten görüntüler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik kazasına karışan evli çift, koluna damar yolu açılmasına izin verdi ancak sigorta şirketinin kurtarıcı gelene kadar aracın başından ayrılmamalarını söylemesi üzerine ambulansla hastaneye gitmedi. Hafif yaralı çift, kurtarıcı gelip aracı götürdükten sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gittiler.

Kaza, Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Ongun'un kullandığı 06 GZ 900 plakalı otomobil, Nuray Alımcı'nın kullandığı 07 AEY 227 plakalı otomobile yandan çarptı. 07 AEY 227 plakalı otomobil çarpışmanın şiddetiyle refüje çıkarak trafik levhalarını devirdi. Kazada yaralanan otomobil sürücülerinden Nuray Alımcı 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan ve 112 ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan, damar yolu açılan diğer araç sürücüsü Mehmet Ali Ongun ve otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Gözde Ongun, kazanın ardından sigorta şirketlerini aradı. İrtibat kurduğu kişilerin, çekici gelinceye kadar araçlarının başından ayrılmamaları gerektiğini belirtmesi üzerine Ongun çifti, olay yerine gelen ambulansla hastaneye gitmediler.

Tatil için geldiklerini ve şelaleye gezmeye gittikleri sırada kaza yaptıklarını belirten Ongun ailesi, Manavgat'ta kimseleri olmadığını, sigorta şirketinin de talimatı doğrultusunda kurtarıcı gelerek araçlarını alıncaya kadar hastaneye gidemeyeceklerini söyledi. Mehmet Ali Ongun ve Gözde Ongun, sigorta şirketinin gönderdiği kurtarıcının gelerek aracı götürmesinin ardından kendi imkanlarıyla tedavilerini yaptırmak üzere hastaneye gittiler. - ANTALYA