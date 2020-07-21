Alman Bakan Heiko Maas, Yunanistan'a gidip Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hedef aldı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getiren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmede yine Türkiye'yi hedef aldı.

"TÜRKİYE ULUSLARARASI HUKUKA UYMALI"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmalarını hedef aldı. Maas, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin duruşumuz çok net. Uluslararası hukuka uyulmalı. AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme ancak Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki adımlarını sonlandırması halinde mümkün" dedi.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını bu ay başında devralan Almanya'nın Dışişleri Bakanı Maas, Atina'daki temasları kapsamında Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü. Maas, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ile de bir araya gelecek.