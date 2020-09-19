Alanya'da kanlı gece: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili ise 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple aralarında tartışma çıkan Fatih S. (33) elindeki av tüfeğiyle Hasan Yılmaz'ın (22) üzerine doğru ateş açtı. Saçmaların hedefi olan ve karın bölgesinden yaralanan Hasan Yılmaz kanlar içinde yere yığıldı. O sıralarda olay yerine gelerek kardeşinin yaralandığı gören Ahmet Y. de otomobilinden aldığı tabancayla Fatih S.'yi sağ ve sol bacağından yaraladı. Ahmet Y.'nin iş ortağı olduğu öğrenilen Rıdvan S. de silahla yaralanan Fatih S.'ye sopa ile başına vurarak darp etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü.

Tedaviye alınan Hasan Yılmaz doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Fatih S.'nin ise durumun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası çalışma başlatan jandarma ekipleri Rıdvan S. ve Ahmet Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin karakoldaki işlemleri sürüyor.