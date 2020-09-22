Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti

Antalya'nın Alanya ilçesinde 31 yaşındaki bir kişi duvarda araç çekme halatıyla boynundan asılı halde ölü bulundu. Maskeli şekilde ölü bulunan şahsın intihar ettiği şüphesi üzerine duran jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Şahsın ölmeden önce yaptığı sosyal medya paylaşımında yer alan "Herkes ölümden korkuyor çünkü herkes nur içinde yatmayacağını iyi biliyor" ifadeleri ise dikkat çekti.

ARAÇ ÇEKME HALATIYLA ASILMIŞ

Olay, saat 13.30 sıralarında Çıplaklı Mahallesi Asmaca Yaylası yolu üzerindeki yol kenarında meydana geldi. Kendine ait park halindeki aracın yanındaki duvarda Oğuz Nalkesen'i boynundan araç çekme halatıyla asılı halde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine giden jandarma ve sağlık görevlileri Nalkesen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

MASKELİ OLMASI ŞAŞIRTTI

Nalkesen'in maske takmış vaziyette ölü bulunması ise gözlerden kaçmadı. Aracının önünde bir süre alkol aldıktan sonra çekme halatıyla boynuna bağlayarak intihar ettiği düşünülen Nalkesen'in cansız bedeni savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"HERKES ÖLÜMDEN KORKUYOR"

Nalkesen'in sosyal medya üzerindeki son paylaşımı ise dikkat çekti. Nalkesen paylaşımında, "Herkes ölümden korkuyor çünkü herkes nur içinde yatmayacağını iyi biliyor" ifadelerini kullandı.