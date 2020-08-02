Pembeye bürünen doğa mucizesi Tuz Gölü, vatandaşın aklını başından aldı

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, özellikle yaz sıcaklarında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Suyun içinde yaşayan algler, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kendisini koruyor. Yine bu dönemde halo bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor. Gölün bu doğal güzelliğine Kurban Bayramı nedeniyle memleketlerine veya tatil beldelerine gidenler büyük ilgi gösteriyor.

"ALMANYA'DAN DOKTOR TAVSİYESİ İLE TUZ GÖLÜNE GELDİK"

Göle doktor tavsiyesiyle geldiğini belirten Aziz Yılmaz, "Almanya'dan geliyorum, gurbetçiyim, benim çocuğumun cilt hastalığı var. Almanya'da doktorlardan deniz tuzunun iyi geldiğini öğrendik. Biz de denize gitmek yerine Tuz Gölü'ne geldik. Kızıma Tuz Gölü'nde tuz banyosu yaptırdık. Yoldan geçerken suyun pembemsi bir rengi olduğu için arabayla tarlanın içine girdik tarlanın arasından geçip suya vardık. Dünyanın birçok yerini gezdim ama böyle bir şey görmedim. Bize maceralı bir yaşam felsefesi oldu" diye konuştu.

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR YER"

Tuz Gölü'nün havasının ilaç gibi geldiğini belirten Hilmi Yılmaz ise, "Aldığımız nefeste bile ciğerlerimizin temizlendiğini düşünüyorum. Tuz Gölü'ne çıplak ayakla gezince sanki ayağımın altına krem sürmüş gibi hissettim. Ayağımın altı pamuk gibi oldu. Bende tuzlu sudan şişeye doldurarak bütün vücuduma sürdüm. Burada ki pembeleşmeyi gördüm. Burada şöyle bir olay var: Tuzu kazırken alttan kan renginde bir sıvı oluştu. Bu bir doğa harikası, insanın bunu anlatmaya gücü yetmez. Dünya'da eşi benzeri olmayan bir yer. Doğal güzelliği harika, insanlara da yararlı bir tuz" dedi.

Yoldan geçerken Tuz Gölü'nün müthiş manzarasını görünce gözlerine inanamadıklarını söyleyen Hakan Ekinci ise "İnanılmaz müthiş bir manzara var. Biz de bu manzarayı cep telefonumuzla ölümsüzleştirdik. Bu doğa mucizesi, ülkemizin sınırlı sayıda olan oluşumlarından bir tanesi" ifadelerini kullandı.