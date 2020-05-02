Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem oldu

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 15.51'de AFAD verilerine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Akdeniz'de, Girit Adası yakınlarında saat 15.51'de 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.3 olarak duyurdu. Depremi Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise 6 büyüklüğünde olarak duyurdu.

DEPREM GİRİT'TE HİSSEDİLDİ

Depremin Girit Adası'nın güney kıyılarında hissedildiği ve herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediği ifade edildi.