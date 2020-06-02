Ahmet Tekdal kimdir? Ahmet Tekdal nereli ve ne iş yapıyor? Ahmet Tekdal hangi görevlerde bulundu? Ahmet Tekdal hayatı ve biyografisi!

Refah Partisi eski genel başkanı ve Refah Partisi milletvekili Ahmet Tekdal hayatını kaybetti. Herkesin bir dönem yakından tanıdığı isim Ahmet Tekdal'ın vefatı ardından taziye mesajları yayınlanmaya başladı. Kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Tekdal, Necmettin Erbakan'a uzun yıllar yol arkadaşlığı yapmıştı. Eski politikacılarımızdan Ahmet Tekdal hakkında merak edilenleri haberimizde ele aldık.

AHMET TEKDAL NEDEN ÖLDÜ?

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Tekdal, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

AHMET TEKDAL

AHMET TEKDAL KİMDİR?

Ahmet Tekdal, 1931 yılında Ağrı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Tekdal, Refah Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve partinin ilk Genel Başkanı oldu. 1995 seçimlerinde 20. Dönem Ankara Milletvekilli seçilen Tekdal, evli ve 3 çocuk babasıydı.