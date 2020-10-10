Otomobilinin kontrolünü kaybedip tıra çarpan sürücü, yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen kazada, 37 yaşındaki Umut Durna idaresindeki 34 BKP 799 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya karayolu Avşarbey Dinlenme Tesisi mevkiinde 23 yaşındaki Turgay Ölmez yönetimindeki 42 JC 542 plakalı tıra çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Durna, olay yerinde hayatını kaybederken ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Durna'nın cenazesi Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.