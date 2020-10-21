Adana'da ikinci Taksim vakası: Genç kızı adım adım takip edip taciz etti

17 Ekim Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki A.G.'yi, 100 metre mesafeyle takip eden bir şüpheli, iddiaya göre genç kızı taciz etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Genç kızın şikayetçi olması üzerine, polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, taciz şüphelisinin Zeki A. (23) olduğunu tespit etti. Şüpheli Zeki A., polis ekiplerince yakalandı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Öte yandan şüphelinin, genç kızı takip ettiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Gözaltına alınan Zeki A.'nın Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu devam ederken, kasten yaralama ve parada sahtecilik suçlarından da kaydının olduğu öğrenildi. Şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

TAKSİM OLAYINI AKILLARA GETİRDİ

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Taksim İstiklal Caddesi'nde de benzer bir olay yaşanmış ve genç bir kadını takip eden şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanmıştı.