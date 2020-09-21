Acun'un İnşallah yardımlarını Türkiye'den yaparsın sözlerine Mesut Özil'den heyecanlandıran yanıt

İngiltere Premier Lig devlerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in adı sık sık Fenerbahçe ile anılırken, yine konuşulacak bir gelişme yaşandı.

"İNŞALLAH YARDIMLARINI TÜRKİYE'DEN YAPARSIN"

Acun Ilıcalı'nın düzenlediği kampanyaya destek vermek amacıyla telefonla bağlanan Mesut Özil, ünlü televizyoncunun, "Sevgili Mesut Özil, inşallah bu yardımları Londra'dan değil, yarın Türkiye'den yaparsın" sözlerine "İnşallah Acun abi. Her şeyin hayırlısı" yanıtını verdi.

Aldığı yıllık ücret sebebiyle transferin sponsor olmadan gerçekleşmesi zor gözükse de yıldız oyuncunun, bir gün Türkiye'de forma giymek istediği biliniyor. Acun Ilıcalı ile Mesut Özil arasındaki sohbetin ardından, Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada yine yıldız ismin transferinin gerçekleşmesini istediklerini dile getirdiler.