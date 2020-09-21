Acun'un "İnşallah yardımlarını Türkiye'den yaparsın" sözlerine Mesut Özil'den heyecanlandıran yanıt
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Acun'un "İnşallah yardımlarını Türkiye'den yaparsın" sözlerine Mesut Özil'den heyecanlandıran yanıt

Acun Ilıcalı'nın kendi kanalında düzenlediği Eğitime Destek Kampanyası'na telefonla bağlanan Mesut Özil, Ilıcalı'nın "İnşallah yardımları Londra'dan değil, Türkiye'den yaparsın" sözlerine verdiği yanıtla futbolseverleri heyecanlandırdı.

21.09.2020 09:18 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:37

İngiltere Premier Lig devlerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in adı sık sık Fenerbahçe ile anılırken, yine konuşulacak bir gelişme yaşandı.

"İNŞALLAH YARDIMLARINI TÜRKİYE'DEN YAPARSIN"

Acun Ilıcalı'nın düzenlediği kampanyaya destek vermek amacıyla telefonla bağlanan Mesut Özil, ünlü televizyoncunun, "Sevgili Mesut Özil, inşallah bu yardımları Londra'dan değil, yarın Türkiye'den yaparsın" sözlerine "İnşallah Acun abi. Her şeyin hayırlısı" yanıtını verdi.

Aldığı yıllık ücret sebebiyle transferin sponsor olmadan gerçekleşmesi zor gözükse de yıldız oyuncunun, bir gün Türkiye'de forma giymek istediği biliniyor. Acun Ilıcalı ile Mesut Özil arasındaki sohbetin ardından, Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada yine yıldız ismin transferinin gerçekleşmesini istediklerini dile getirdiler.

Acun'un 'İnşallah yardımlarını Türkiye'den yaparsın' sözlerine Mesut Özil'den heyecanlandıran yanıt

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (4)
YASAR HACIHASANOĞLU: bu ülkenin tek eksiği birlık beraberlik
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DETAYCI: Türk liginde oynanan oyun sisteminde bu tarz adamlar iş yapamaz. Mesut özil pas yapan takımlar için iyi bir oyuncu yetenği ligin üstinde ama Türkiye de sistem olmayışı ve alacağı ücret onu hedef yapar.
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MERT: ulan ne heyecanlandım be. Alman vatandaşı olan mesut heryerde Türk diye övülüyor. Türk olsa Türk milli takımında oynardı. Bu kadar ne şımartıyonuz şu boş beleşi
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