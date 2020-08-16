Acun'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Veda değil, yeni bir başlangıç

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün yazdığı mektupla futbol kariyerine nokta koyan Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'yla ilgili paylaşımda bulundu.

Ilıcalı, Instagram'dan Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Bu bir efsanenin vedası değil, yeni bir başlangıç... Sayısız başarılarına, bize yaşattığın gurur ve mutluluklara yenilerini ekleyeceğinden şüphem yok."