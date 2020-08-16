Acun'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Veda değil, yeni bir başlangıç Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün yazdığı mektupla futbol kariyerine nokta koyan Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'yla ilgili paylaşım yaptı. Ilıcalı, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Bu bir efsanenin vedası değil, yeni bir başlangıç" ifadesini kullandı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün yazdığı mektupla futbol kariyerine nokta koyan Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'yla ilgili paylaşımda bulundu. Ilıcalı, Instagram'dan Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Bu bir efsanenin vedası değil, yeni bir başlangıç... Sayısız başarılarına, bize yaşattığın gurur ve mutluluklara yenilerini ekleyeceğinden şüphem yok."