ABD merkezli Bloomberg'den çarpıcı Türkiye-Fransa analizi: Macron ya çıtayı yükseltmeli ya da susmalı

ABD merkezli Bloomberg'de yayınlanan analizde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye karşı savurduğu boş tehditlerin artık bir anlam ifade etmediği bu saatten sonra Macron'un susmak ya da dozu arttırmaktan başka bir çaresinin olmadığı ifade edildi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Fransa'yla yaşadığı yaşadığı kriz dünya medyasının gündeminden düşmüyor. ABD merkezli Bloomberg'de Bobby Gosh imzasıyla yayınlanan makalede çarpıcı tespitler yer aldı.

"SÖZLERİ ERDOĞAN'IN GÜCÜNÜ KIRMAYA YETMEYECEK"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sert biçimde eleştirildiği yazıda, "Macron, Doğu Akdeniz'deki kriz üzerinden bir kez daha sözleriyle Türk mevkidaşına saldırıyor. Ancak bu sözleri Erdoğan'ın gücünü kırmaya yetmeyecek. Sözlü saldırıları o kadar çok tekrarlandı ki etkisini kaybetti" denildi.

"MACRON'UN İKİ SEÇECEĞİ VAR"

Makalenin devamında öne çıkan kısımlar ise şöyle "Sadece birkaç hafta önce, Macron kırmızı çizgileri çoktan çizdiğini söylemiş, 'Türkiye'nin kelimelerden değil eylemlerden anladığını' savunmuştu. Bugüne kadar askeri tatbikatlara katılmak ya da zirveler organize etmek gibi eylemleri ise sadece Ankara tarafından daha da küçümsenmesine yol açtı. Macron'un önünde iki seçenek var. Çıtayı yükseltmek ya da susmak.

"ERDOĞAN'I HEDEFLERİNDEN VAZGEÇİREMEZ"

Fransa bölgeye daha fazla savaş gemisi gönderebilir. Ancak bir müttefike karşı diğer NATO müttefiklerinin desteğini bekleyemez. Böyle olası bir adım Erdoğan'ın hedeflerinden vazgeçerek sondaj ve savaş gemilerini geri çekmesiyle sonuçlanmaz. Trump'ın da Erdoğan'a karşı daha sert önlemler alması pek mümkün görünmüyor.

"MACRON'LA MERKEL'İN HAMLELERİ UYMUYOR"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime müzakereyle sonuç bulmaya çabalıyor. Her ne kadar AB, Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulanabileceği uyarısında bulunsa da, Merkel'in bunları uygulamaya sokması pek mümkün görünmüyor. Kendisi barışçıl çözüm için çabalarken Macron'un kılıç sallaması, Merkel'in pozisyonuna pek uymuyor.

"KONUŞMAYI MERKEL'E BIRAKMALI"

Macron'un ilgilenmesi gereken başka krizler de var. Ülkede koronavirüs vakaları endişe verici şekilde artıyor, pandemiyle etkili şekilde mücadele edemediği eleştirileri yapılıyor. Bu şartlar altında Macron, Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıklar konusundaki sözlü savaşına bir son vermeli ve konuşmayı Alman Başbakan'a bırakmalı."