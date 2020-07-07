ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi

ABD'de Donald Trump yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmi olarak çekildiğine dair Kongre'yi bilgilendirdi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, 29 Mayıs'ta, Çin yönetimine yönelik atılacak yeni adımları duyurmak için Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenlemişti.

Donald Trump, "Çin'in DSÖ üzerinde mutlak bir hakimiyeti var. ABD, DSÖ'ye yılda neredeyse 450 milyon dolar fon sağlarken, Çin sadece 40 milyon dolar ödedi. DSÖ'den esaslı reformlar yapmasını istedik ancak onlar harekete geçmeyi reddetti. DSÖ, oldukça ihtiyaç duyulan reformları yapmadığı için biz de bugün DSÖ ile ilişkimizi sonlandırıyoruz. Bu örgüte sağlanan fonları, hak eden acil küresel sağlık kurumlarına aktaracağız." ifadesini kullanmıştı.