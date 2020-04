Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi

Koronavirüs salgınında hem ölü hem de vaka sayısında birinci sıraya oturan ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin 31'i buldu. Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 870 bin 468'i buldu.

NEW YORK SALGINDA ÖNE ÇIKIYOR

Öte yandan, ülkede en çok vaka ve ölü sayısının yaşandığı yer olarak New York eyaleti öne çıkıyor. Eyalette bugüne kadar 270 bini aşkın vaka kaydedilirken, yaklaşık 21 bin kişi de hayatını kaybetti. New York'u yaklaşık 100 bin vakayla New Jersey ve 46 bini aşkın vakayla Massachusetts izliyor.

YAŞAMINI YİTİRENLER VİNÇLE GÖMÜLÜYOR

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin bir kısmı New York kentindeki Staten Adası'nda bulunan Mount Richmond mezarlığında defnedildi. Cenazelerin mezarlığa vinç yardımıyla yerleştirildiği görülürken, yakınlarının ise defin işlemini uzaktan seyretmesi dikkat çekti.