Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir

Fransa'nın çağrısı üzerine 27 ülke dışişleri bakanlarını bir araya getiren toplantıda, Türkiye ile AB'yi karşı karşıya getiren Doğu Akdeniz bunalımının yanı sıra Suriye ve Libya'da bazı üye ülkelerle Ankara arasında yaşanan gerginlikler de masaya yatırıldı. Toplantıda Türkiye ile artan gerginliğin diyalogla çözülememesi durumdan yeni yaptırımların gündeme gelebileceği kaydedildi.

BORELL'E YAPTIRIM BASKISINA DEĞİNDİ

Toplantı ile ilgili konuşan AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ülke bakanlarının kendisinden, "gerginliği azaltmaya katkıda bulunacak ve (AB ile Türkiye arasındaki) ilişkiyi giderek strese sokan konuları anlamaya yönelik yollar aramasını" istediklerini söyledi.

Borrell, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemleri sonucu oluşan zorluklara karşı verilebilecek yanıt noktasında da bazı seçenekler hazırlayacağım" dedi. Borrell, bazı ülkelerin yaptırım baskısına karşın, gerginliği azaltmanın önemine de vurgu yaptı.

ALMAN BAKAN DİYALOGUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, zorluklara rağmen Türkiye'nin AB açısından "stratejik önemini" koruduğunu ve diyaloğu sürdürmenin önemli olduğunu vurguladı. Maas, "Fakat Akdeniz'deki sondaj çalışmaları gibi AB üyesi ülkelerin çıkarlarını etkileyen alanlarda Türkiye'den pozitif sinyaller beklediğimizi de açıkça belirttik" dedi.

TÜRKİYE'NİN AFASOFYA KARARI DA KINANDI

Mart ayında uygulanmaya başlayan korona önlemlerinin ardından Brüksel'de bugün ilk kez yüz yüze toplanan AB dışişleri bakanları, Türkiye ile yaşanan sorunları masaya yatırıldı. Dışişleri Bakanlarının, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasını kınadığını aktaran Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türk yetkililere kararlarını gözden geçirmeleri için çağrıda bulundu.

TOPLANTIYI FRANSA TALEP ETTİ

Toplantıyı talep eden Fransa ile Türkiye ilişkileri, iki ülkenin Libya politikaları nedeniyle gerilmiş durumda. Fransa, 10 Haziran'da Libya açıklarında Türk ve Fransız savaş gemileri arasında yaşanan gerilimi önce NATO'ya taşımış, orada iddialarının desteklenmemesi üzerine Türkiye ile ilişkileri bu kez AB platformuna taşıma kararı almıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian, 1 Temmuz'da yaptığı bir açıklamada da Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetlerini sürdüren Türkiye'ye karşı Temmuz 2019'da alınan kararlara ilave yaptırımların alınabileceğini kaydetmişti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, komisyon toplantısı öncesinde geçen hafta Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB Türkiye aleyhine kararlar alırsa bunun z. Bu da çözüme katkı sunmaz, daha da derinleştirir" demişti.