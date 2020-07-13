AB: Ankara diyalog çabalarına yanıt vermezse yaptırımlar gündeme gelebilir
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AB: Ankara diyalog çabalarına yanıt vermezse yaptırımlar gündeme gelebilir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin Türkiye özel gündemiyle Brüksel'de yaptığı toplantıda, Türkiye ile artan gerginliğin diyalog yoluyla yatıştırılması için daha fazla çaba gösterme konusunda fikir birliğine varıldığı, Ankara'nın çabalara yanıt vermemesi durumunda yeni...

AB: Ankara diyalog çabalarına yanıt vermezse yaptırımlar gündeme gelebilir
13.07.2020 21:02 | Son Güncelleme: 13.07.2020 21:35

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin Türkiye özel gündemiyle Brüksel'de yaptığı toplantıda, Türkiye ile artan gerginliğin diyalog yoluyla yatıştırılması için daha fazla çaba gösterme konusunda fikir birliğine varıldığı bildirildi.

AFP haber ajansında yer alan habere göre, Ankara'nın çabalara yanıt vermemesi durumunda, yeni yaptırımların gündeme gelebileceği de kaydediliyor.

Fransa'nın çağrısı üzerine 27 ülke dışişleri bakanlarını bir araya getiren toplantıda, Türkiye ile AB'yi karşı karşıya getiren Doğu Akdeniz bunalımının yanı sıra Suriye ve Libya'da bazı üye ülkelerle Ankara arasında yaşanan gerginlikler de masaya yatırıldı.

Toplantı, koronavirüs salgınının başlaması sonrası ilk olma özelliği de taşıyor.

Video konferans yoluyla bir araya gelen bakanlar, Ayasofya'nın ibadete açılması kararını da kınadı.

Borrell: Gerginliği azaltacak yollar aranacak

Toplantı ile ilgili konuşan AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ülke bakanlarının kendisinden, "gerginliği azaltmaya katkıda bulunacak ve (AB ile Türkiye arasındaki) ilişkiyi giderek strese sokan konuları anlamaya yönelik yollar aramasını" istediklerini söyledi.

Borrell, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemleri sonucu oluşan zorluklara karşı verilebilecek yanıt noktasında da bazı seçenekler hazırlayacağım" dedi.

Borrell, bazı ülkelerin yaptırım baskısına karşın, gerginliği azaltmanın önemine de vurgu yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, zorluklara rağmen Türkiye'nin AB açısından "stratejik önemini" koruduğunu ve diyaloğu sürdürmenin önemli olduğunu vurguladı.

Maas, "Fakat Akdeniz'deki sondaj çalışmaları gibi AB üyesi ülkelerin çıkarlarını etkileyen alanlarda Türkiye'den pozitif sinyaller beklediğimizi de açıkça belirttik" dedi.

Toplantıyı Fransa talep etti

Toplantıyı talep eden Fransa ile Türkiye ilişkileri, iki ülkenin Libya politikaları nedeniyle gerilmiş durumda.

Fransa, 10 Haziran'da Libya açıklarında Türk ve Fransız savaş gemileri arasında yaşanan gerilimi önce NATO'ya taşımış, orada iddialarının desteklenmemesi üzerine Türkiye ile ilişkileri bu kez AB platformuna taşıma kararı almıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian, 1 Temmuz'da yaptığı bir açıklamada da Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetlerini sürdüren Türkiye'ye karşı Temmuz 2019'da alınan kararlara ilave yaptırımların alınabileceğini kaydetmişti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, komisyon toplantısı öncesinde geçen hafta Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB Türkiye aleyhine kararlar alırsa bunun z. Bu da çözüme katkı sunmaz, daha da derinleştirir" demişti.

BBC
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