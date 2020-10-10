Kuyumcuya giren 64 yaşındaki kadın, el çabukluğuyla 35 bin liralık vurgun yaptı

Kars'ın Kazımpaşa Caddesi'ndeki kuyumcuda yaşanan hırsızlık olayında, kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren bir kadın, altın bilezik almak istediğini söyledi. Çalışanın değişik modelde bilezikler gösterdiği kadın, el çabukluğu ile aldığı 5 bileziği cüzdanının altına sakladı. Ardından da dükkandan çıktı.

TANINMAMAK İÇİN GÖZLÜK VE MASKE TAKTI

Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine polis, kadını yakalamak için çalışma başlattı. Kuyumcu dükkanındaki güvenlik kamerasını inceleyen polis, maske ve güneş gözlüğü takan kadının S.G.(64) olduğunu tespit etti. Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, S.G.'yeİ.Y. (69) ve A.Y.'nin (46) yardım ettiğini, 3 şüphelinin otomobil ile Ankara'ya gittiğini belirledi.

Ankara Polisi ile yapılan ortak çalışma sonunda otomobil, başkent girişinde durduruldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.