19 Mayıs şiirleri! 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı uzun ve kısa şiirler

19 MAYIS ŞİİRLERİ İÇİN TIKLAYIN...

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TARİHÇESİ

Gençlik ve Spor Bayramı ilk kez 1926 yılında Gazi Günü adı ile Samsun'da kutlandı, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü şeklinde resmileşti. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe'li sporcuların katılımıyla bir spor günü halini ldı. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde, Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal olması için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etti ve kongrede oylandı, Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmtı. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan ulusal bayram, 12 Eylül Darbesi'nin ardından "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını aldı.