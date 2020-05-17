19 Mayıs şiirleri! 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı uzun ve kısa şiirler
Milli Mücadelenin 101. yılı! 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı zaferi en güzel şekilde anlatılıyor. Türkiye ve KKTC'de her yıl 19 Mayıs günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışıyla bir destan yazılacağının sinyallerini vermişti. 19 Mayıs şiirleri kısa...
17.05.2020 21:12 | Son Güncelleme: 17.05.2020 21:18
Bu coşkulu günü 19 Mayıs şiirleri ile anlamlandırın! Atatürk'ün gençlere armağan ettiği ikinci milli bayram 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı her yıl ülke genelinde kutlanıyor. Şiirler, şarkıların söylendiği, gösterilerin yapıldığı etkinliklere 7'den 70'e herkes dahil oluyor. 19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal Atatürk'ün İtilaf Devletleri'ne karşı Kurtuluş Mücadelesini başlattığı tarih olarak kabul edilir. Ulu Önder Atatürk'ün, Samsun'a çıkışıyla başlayan mücadele, Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferiyle sonuçlandı. Türk milletinin bayramı olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ilk kez 1926 yılında coşkuya kutlandı. 19 Mayı tarihi haberimizde.