15 gündür kayıptı, cesedi parçalanmış halde bulundu

-Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Topulyurt köyünde 15 gündür kayıp olarak aranan şahsın cesedi parçalanmış halde bulundu.

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Topulyurt köyünde 15 gündür kayıp olarak aranan şahsın cesedi parçalanmış halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Yıldızeli İlçesi Topulyurt köyünde yaşayan 2 çocuk babası 42 yaşındaki H.A. isimli şahıs,15 gün önce ailesine İstanbul'a çalışmaya gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Ailesi, şahıstan haber alamayınca durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede 15 kişilik köy halkı, 2 asayiş timi ve 1 iz takip köpeğiyle şahsı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin arama çalışmaları sırasında, köy merkezine 5 km uzaklıktaki İğcikaya mevkiinde parçalanmış bir ceset bulundu. H.A.'nın yakınlarının tespiti sonrası cesedin kayıp şahsa ait olduğu anlaşıldı. Öte yandan şahsın üzerine kaçak kazı yaparken kaya düşerek öldüğü ve cesedinin yabani hayvanlar tarafından parçalandığı düşünülüyor.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.