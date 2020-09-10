13 ilde karantinayı delenler yurtlarda kalıp masrafları ödeyecek
Afyonkarahisar, Elazığ, Sivas, Çankırı, Sakarya, Kayseri, Niğde, Düzce, Malatya, Bartın, Yozgat, Kocaeli ve Nevşehir'de karantina kurallarını delenler KYK yurtlarında ağırlanacak. Bu kişiler yurtlarda yapılan masrafları da ödemek zorunda kalacak.
10.09.2020 14:46 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:03
Afyonkarahisar, Elazığ, Sivas, Çankırı, Sakarya, Kayseri, Niğde, Düzce, Malatya, Bartın, Yozgat, Kocaeli ve Nevşehir'de valiliklerden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulu, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ek tedbirler aldı.
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KARANTİNAYI İHLAL EDEN YURDA YERLEŞTİRİLECEK
Buna göre, test sonuçları pozitif olup ev izolasyonunda olması gerekirken karantina kurallarını ihlal eden kişilerin KYK yurtlarında izolasyon sürelerini tamamlaması sağlanacak.
MASRAFLARI DA TAHSİL EDİLECEK
Bu kişilerin öğrenci yurtlarında kalma süreleri boyunca oluşacak konaklama, yemek gibi masrafları kendilerinden temin edilecek.