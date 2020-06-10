Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti

Zonguldak'ta geçtiğimiz Pazar günü Zonguldak Ankara Karayolu'nun 8. kilometresinde gerçekleşen, 3 kişinin yaralanmasına ve 10 yaşında bir çocuğunda hayatını kaybetmesine neden olan kazada kusurlu bulunan hemşirenin daha önce araç sürerken defalarca telefondan canlı yayın yaparak trafiği tehlikeye attığı görüntüler ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE NEDEN OLDU

Araç sürerken canlı yayın yapan Hanife Yılmaz'ın bu tavırları sosyal medyada tepkilere neden oldu. Araçla seyir halindeyken sosyal medyadan canlı yayın yaptığı görüntülerin bazılarında hareket halindeyken yola bakması gerekirken arkadaşının tuttuğu kameraya bakarak konuştuğu görülüyor.

SEYİR HALİNDEYKEN CANLI YAYIN YAPTI

Özel bir sağlık kuruluşunda emekli olduktan sonra çalıştığı öğrenilen Hanife Yılmaz'ın; sosyal medya hesaplarından birçok defa aracında seyir halindeyken telefon kamerası ile canlı yayın yaptığı görüldü.