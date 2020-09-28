1 kişinin öldüğü kazanın sosyal medyada canlı yayın yapıldığı esnada yaşandığı ortaya çıktı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kaza anının canlı yayın yapılırken yaşandığı ortaya çıktı. Yaralılardan birinin sosyal medya hesabından canlı görüntü paylaştığı esnada yaşanan kazada araç içerisinde korku ve panik anı videoyu izleyen yüzlerce kişiye canlı olarak yansıdı.

ŞARAMPOLE YUVARLANDILAR

Kaza, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Çobankaya rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çobankaya köyünden Şuhut istikametine seyir halinde bulunan Mustafa Ç., idaresindeki 35 GT 812 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada Mustafa Ç., Tülin A., Ümmühan A. ve Mehmet A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma trafik ekipleri aramasının ardından olay yerine hava ambulansı sevk edildi. Yaralıları kurtarmak için zamanla yarışan hava ambulansı karayoluna inerek yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Hastanesi'ne sevk etti. Yaralılardan durumu ağır olan Ummuhan A. olay yerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 2 kişinin ise tedavisi sürerken kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ ÇIĞLIKLARLA SON BULUYOR

Kaza esnasında yaralılardan birinin sosyal medyadan canlı yatın yaptığı esnada kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Görüntüde araç içerisinde oyun havası müziği çaldığı ve otomobil içerisindekilerin hayli mutlu oldukları görülüyor. Şoför Mustafa Ç.'nin önündeki kamyonu solladıktan sonra bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ardından önce bariyerlere çarpması ardından devrildiği gözleniyor. Kaza esnasında araç içerisindekileri korku ve panikle çığlık atmaları ise dikkatlerden kaçmadı.