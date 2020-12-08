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Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 7

08.12.2020 11:28 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:32
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 7

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'deki okul müdürü cinayeti davasında karar çıktı İZMİR'de, okul müdürü Ayhan Kökmen'in(47) makamında pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin süren davada karar çıktı.

İzmir'deki okul müdürü cinayeti davasında karar çıktı

 

İZMİR'de, okul müdürü Ayhan Kökmen'in(47) makamında pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin süren davada karar çıktı. Suça sürüklenen çocuklar olarak nitelenen U.Y.'nin 23 yıl 1 ay 10 gün, İ.P'nin ise 22 yıl hapsine hükmeden mahkeme, U.Y.'nin babası Birol Y.'ye ise 20 yıl 4 ay hapis cezasına verdi. 

Ödemiş ilçesinde 2017 yılında, Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, 3 yıldır görev yapan okul müdürü Ayhan Kökmen odasında öğrencilerden İ.P.'nin pompalı tüfekli saldırısı sonucunda ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 2 çocuk babası Kökmen kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Jandarma, olayın ardından hakkında disiplin soruşturması bulunan 11. sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y.'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan U.Y.'nin babası B.Y.'yi gözaltına aldı. Tutuklanan İ.P. ve arkadaşı U.Y. ile azmettirici olmakla suçlanan baba B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olaya ilişkin süren davada, küçük yaşta olan sanıklar, davaya U.Y., İ.P. ve B.Y. bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ödemiş Ağız Ceza Mahkemesinde kapalı olarak görülen duruşmada 5 sanıktan tutuksuz olarak yargılanan C.A. ve Y.P. beraat ederken, tutuklu sanıklar U.Y. ve İ.P. 'kamu görevlisini görevinden dolayı tasarlayarak öldürme' suçundan yasa gereği yaşları cinayeti işlediklerinde 18'den küçük olduğu için cezalarında 3'te 1 oranında azalma yapılarak 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. U.Y. ayrıca ruhsatsız silah suçundan da 1 yıl 1 ay 10 gün daha ceza aldı. Tutuklu sanık U.Y.'nin babası B.Y. ise, kamu görevlisini görevinden dolayı tasarlayarak öldürme suçuna yardım etmekten 19 yıl, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 1 yıl 4 ay olmak üzere 20 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

HABER: Fırat AKAY/İZMİR,  

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Lastiği patlayan midibüs devrildi: 14 yaralı

KONYA'nın Karapınar ilçesinde  sol ön lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkan yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında Emirgazi- Karapınar karayolu Yeşilyurt mevkiinde meydana geldi. Emirgazi'den Karapınar'a yolcu taşıyan büyükşehir belediyesine ait Cumali Yılmaz (50) yönetimindeki 42 ELG 39 plakalı midibüs, iddiaya göre sol lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Cumali Yılmaz ve yolcular Firdevs Sezer (28), Ümmü Vural (40), Şevket Kaplan( 29), Züleyha Karaca (40), Yasemin Soysaler (27), Hacer Çoban (28), Büşra Nur Yılmazer (18), Musa Konur (36), Aynur Yaman (61), Mahmut Ercan (43), Mümtaz Adalı  (19),  Cumali Öz  (41) ve Muzaffer Zeybek  (18) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.  

Soruşturma sürüyor.  

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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