Ödemiş'te yangında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç, Köşebaşı Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kuzum'un cenazesi, Ödemiş Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde önceki gün evde çıkan yangında hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı.
Emre Kuzum için, Köşebaşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kuzum'un ailesi, ilçe protokolü, Kuzum'un arkadaşları katıldı.
Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuzum'un cenazesi Ödemiş Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olay
Emmioğlu Mahallesi Refik Sokak'ta müstakil bir evde önceki gün sabah yangın çıkmış, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştü.
Evde yapılan incelemede Emre Kuzum'un cansız bedenine ulaşılmıştı. Dedesine ait evde yalnız kaldığı öğrenilen Kuzum'un cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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