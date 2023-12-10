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İzmir'de PKK/YPG üyesi oldukları öne sürülen 4 Suriye uyruklu yakalandı

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İzmir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/YPG üyesi oldukları öne sürülen Suriye uyruklu 4 zanlı yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki yıllarda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiklerine dair fotoğraf, bilgi ve belge bulunan Suriye uyruklu 4 şüphelinin İzmir'de ikamet ettikleri belirlendi. Şüpheliler, Ödemiş ilçesindeki adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı. Aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

İzmir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/ Ypg üyesi oldukları öne sürülen Suriye uyruklu 4 zanlı yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki yıllarda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiklerine dair fotoğraf, bilgi ve belge bulunan Suriye uyruklu 4 şüphelinin İzmir'de ikamet ettikleri belirlendi.

Şüpheliler, Ödemiş ilçesindeki adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Suriye İzmir YPG PKK Suriye Yakalama İzmir Terör Soruşturma Operasyon Politika Güncel Haberler

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