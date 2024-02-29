Ödemiş'teki Alışveriş Merkezinde Yangın Çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akıncılar Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'ndeki 4 katlı bir alışveriş merkezinin en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İş yerinde hasar meydana geldi.