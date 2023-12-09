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Ödemiş'te 3 otomobilin karıştığı kaza: 1 yaralı

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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde çarpışan iki otomobil savrulup, arıza nedeniyle yolun ortasında duran otomobile çarptı. 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde çarpışan iki otomobil savrulup, arıza nedeniyle yolun ortasında duran otomobile çarptı. 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ödemiş Birgi- Kiraz Yolu kavşağında meydana geldi. Birgi'den Ödemiş yönüne seyir halinde olan T.P. (30) yönetimindeki 35 AIF 656 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen M.C. (36) yönetimindeki 15 LC 458 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu sırada, savrulan otomobiller arıza nedeniyle yolun ortasında duran H.Ç.'ye ait 35 DLY 45 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerden T.P. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan T.P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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