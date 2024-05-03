İzmir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Gözaltı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon başlattı ve yapılan aramalarda çeşitli malzemeler ele geçirildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Mayıs'ta internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.
Belirlenen adres ve eklentilerinde yapılan aramalarda 14 cep telefonu, 13 sim kart, hafıza kartı, 2 USB bellek, 2 laptop, 2 hard disk ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.