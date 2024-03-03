Ödemiş'te Deve Güreşi Festivali Düzenlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde deve güreşi festivali düzenlendi.

Konaklı Mahallesinde, bu yıl 28'incisi düzenlenen festivalde çeşitli illerden 100 deve güreşti.

Güreşler sonunda, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Deve sahiplerinden Hayrettin Ulukan, uzun yıllardır deve güreşlerine katıldığını belirterek "Bugün havanın da güzel olmasıyla develerimiz güzel bir ortamda güreşlerini gerçekleştirdi. Deve sahipleri olarak atalarımızdan gelen geleneğin yaşatılması için bir araya geliyoruz." dedi.