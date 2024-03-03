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Ödemiş'te Deve Güreşi Festivali Düzenlendi

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen 28. Deve Güreşi Festivali'nde çeşitli illerden 100 deve güreşti. Dereceye girenler ödüllendirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde deve güreşi festivali düzenlendi.

Konaklı Mahallesinde, bu yıl 28'incisi düzenlenen festivalde çeşitli illerden 100 deve güreşti.

Güreşler sonunda, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Deve sahiplerinden Hayrettin Ulukan, uzun yıllardır deve güreşlerine katıldığını belirterek "Bugün havanın da güzel olmasıyla develerimiz güzel bir ortamda güreşlerini gerçekleştirdi. Deve sahipleri olarak atalarımızdan gelen geleneğin yaşatılması için bir araya geliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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