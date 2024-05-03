Ödemiş'te Bizans dönemine ait 33 sikke ve 17 obje ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir ikamette yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan Bizans dönemine ait 33 adet sikke ve 17 adet obje ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahısları yakın takibe aldı. Bu kapsamda ekipler, Ödemiş'te bir eve baskın yaptı. Yapılan baskında, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 33 adet sikke ve 17 adet obje ele geçirildi.

Kaçakçılıkla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - İZMİR