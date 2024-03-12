Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Orhan Halıcı kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Ödemiş Belediye Başkan adayı Orhan Halıcı kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin İzmir- Ödemiş Belediye Başkan adayı olan Orhan Halıcı hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Orhan Halıcı'nın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor.

ORHAN HALICI KİMDİR?

Orhan Halıcı, Yeniden Refah Partisi İzmir- Ödemiş Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.